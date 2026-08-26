Москва26 авгВести.На запорожском направлении противник находится под давлением экипажа надежной, точной, неприхотливой самоходной гаубицы "Мста-С". Об этом заявил ИС "Вести" наводчик группировки войск "Восток" с позывным Алтай.
У машины модернизированная система управления огнем. Так что, указал он, артиллеристы держат высокий темп стрельбы – до десяти выстрелов в минуту.
Автоматически привязывание идет, отдельная геодезическая задача. ... Приходит цель командиру на планшет, точка наводки. Мы наводимся, стреляемсказал Алтай
"Мста-С" группировки "Восток" уничтожила пункт связи ВСУ под Любицким.