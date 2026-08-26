Боец "Востока": "Мста-С" стреляет по цели как только она появляется на планшете

Артиллерист "Востока": "Мста-С" бьет по цели, высветившейся на планшете Боец "Востока": "Мста-С" стреляет по цели как только она появляется на планшете

Москва26 авг Вести.На запорожском направлении противник находится под давлением экипажа надежной, точной, неприхотливой самоходной гаубицы "Мста-С". Об этом заявил ИС "Вести" наводчик группировки войск "Восток" с позывным Алтай.

У машины модернизированная система управления огнем. Так что, указал он, артиллеристы держат высокий темп стрельбы – до десяти выстрелов в минуту.

Автоматически привязывание идет, отдельная геодезическая задача. ... Приходит цель командиру на планшет, точка наводки. Мы наводимся, стреляем сказал Алтай

"Мста-С" группировки "Восток" уничтожила пункт связи ВСУ под Любицким.