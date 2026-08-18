Артиллерист "Востока": мы поражаем цели и это дает нам силы приближать победу Артиллерист ВС РФ Матрос: каждый точный удар приближает нашу победу

Москва18 авг Вести.Российская гаубица "Гиацинт-Б" — это 13-метровое орудие с восьмиметровой пушкой, которое до сих пор остается одной из самых массовых артиллерийских систем на вооружении ВС РФ. О боевой работе артиллеристов группировки войск "Восток" на запорожском направлении рассказал ИС "Вести" боец ВС РФ с позывным Матрос.

По его словам, от момента получения координат цели до самого выстрела проходит всего пара минут. Но за этой скоростью стоит тяжелый труд: основная физическая работа в расчете на плечах заряжающего, которому приходится буквально выкладываться на все сто.

Сами снаряды тяжелые, около 40 кг снаряд, около 30 кг заряд. И работы очень много. Работа тяжелая, но при этом мы поражаем цели и это дает силы, приближаем победу рассказал заряжающий с позывным Матрос

В условиях высокой интенсивности боевых действий приоритетной задачей является обеспечение сохранности личного состава и артиллерийских систем. Огневое поражение противника осуществляется методом массированных ударов с замаскированных позиций. Несмотря на постоянное присутствие вражеских БПЛА в воздушном пространстве, расчеты орудий "Гиацинт" продолжают эффективно выполнять боевые задачи. В тесном взаимодействии с подразделениями БПЛА и штурмовыми группами артиллеристы успешно подавляют огневые точки ВСУ, способствуя прорыву обороны на Запорожском направлении

Ранее в Минобороны России сообщалось, что силами группировки российских войск "Восток" за летний период под контроль армии РФ перешло 7 населенных пунктов в Днепропетровской области и 12 – в Запорожской.