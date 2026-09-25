Российские артиллеристы рассказали, по каким целям противника стали чаще бить Артиллеристы ВС РФ стали чаще бить по укрепрайонам ВСУ

Москва25 сен Вести.Российская артиллерия изменила подход к выбору целей в зоне проведения спецоперации и стала чаще наносить удары по укрепленный районам противника. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказали бойцы 136-го гвардейского артиллерийского полка.

По словам командира батареи с позывным Куса, ранее основной упор в работе был сделан на украинских пунктах БПЛА, где сидят операторы дронов противника.

Появилось несколько новых целей, все не буду говорить. В основном сейчас очень хорошо работаем по укрепрайонам противника. То есть раньше работали по пунктам БПЛА в основном, помогали нашим ребятам немножко продвигаться вперед. Уничтожали пункты запуска БПЛА противника. Сейчас уже уничтожаем блиндажи прям с пехотой рассказал Куса

В среднем артиллеристы 136-го гвардейского полка выпускают в день до 15 снарядов, отметил командир орудия с позывным Орбит.

Сейчас 10-15 в день, то есть за сутки, можно сказать, норма. Бывает побольше, бывает поменьше. Всегда по-разному. То есть, как попадем, как отработаем цель. То есть, если попадем хорошо, то меньше снарядов подчеркнул он

136-й артиллерийский гвардейский полк сегодня работает на запорожском направлении, где уничтожает украинские позиции в районе города Орехов.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ освободили населенные пункты Зеленая Диброва и Светлая Долина в Запорожской области.