Москва16 сен Вести.Российские войска, используя артиллерию, БПЛА и скрытные действия штурмовых групп, уничтожают укрепрайоны и вытесняют ВСУ вглубь обороны в Днепропетровской области.

Оператор БПЛА с позывным Смерч объяснил ИС "Вести" как необходимо сбрасывать гранату, чтобы она поразила противника.

В Днепропетровской области, недалеко от села Лесное, российские войска ведут наступление. Артиллерия и дроны Восточной группировки войск разрушают укрепления украинской армии. В результате обстрелов были уничтожены командные пункты, откуда ВСУ управляли своими беспилотниками. После артподготовки в бой вступают штурмовые отряды 430 полка. Их задача — оттеснить украинские войска как можно дальше от населенного пункта. Российские штурмовики, действуя скрытно небольшими группами, проникают за линию фронта и атакуют с неожиданных направлений при поддержке операторов дронов.

Гранату сбрасываем с 60 метров, примерно, потому что, если сбросить с высоты менее 60 метров, будет задержка. Граната упадет. И будет какое-то время лежать. У противника будет время куда-то уползти, отпрыгнуть, то есть спрятаться в укрытие. Если больше 60 метров, тогда граната взорвется над землёй, в воздухе рассказал оператор БПЛА с позывным Смерч

Ранее в Минобороны России сообщали, что 14 сентября российские военнослужащие поразили локомотивы и воинские эшелоны в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.