Москва7 сен Вести.Украинские боевики следят за российскими расчетами реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган". Чтобы обезопасить себя, военные 200-й артиллерийской бригады группировки войск "Восток" дежурят в глубоких капонирах, скрытых рельефом местности. Об этом заявил ИС "Вести" механик-водитель этого подразделения с позывным Клен.

Российские артиллеристы уничтожают опорные пункты и другие объекты ВСУ на подходах к Орехову. Например, отметил он, был уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ, который находился за десятки километров от линии фронта.

Торчали антенны. Это был пункт управления БПЛА противника. Нам поступила команда, мы развернули два пристрелочных и остальное все по врагу. Получилось эффективно, разрыв полный сказал Клен

Мобильные огневые группы 37-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" защищают небо над трассами в ДНР. Они сбивают беспилотники противника из пулеметов, переносных зенитно-ракетных комплексов и скоростных дронов-перехватчиков, рассказал старший расчета мобильной огневой группы этого подразделения с позывным Гроза.