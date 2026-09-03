Военный "Востока": проверяем наличие записей о точках ВСУ в "мозгах" БПЛА Военный "Востока" рассказал, откуда узнают о точках страта БПЛА ВСУ

Москва3 сен Вести.Мобильные огневые группы 37-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" защищают небо над трассами в ДНР. Они сбивают беспилотники противника из пулеметов, переносных зенитно-ракетных комплексов и скоростных дронов-перехватчиков.

В разговоре с ИС "Вести" об этом рассказал старший расчета мобильной огневой группы этого подразделения с позывным Гроза.

После падения БПЛА российские военные собирают обломки. Среди них попадаются элементы и разведывательных беспилотников, дальнобойного ударного дрона-камикадзе "Лютый", американского Hornet. Извлеченные детали идут отдают компетентным органам, указал он.

Это "мозги" … которые будут исследовать, может, на них сохранились записи элемента старта запуска вот данных аппаратов сказал Гроза

На добропольском направлении украинские тяжелые дроны-бомбардировщики, известные как "Баба-яга", летают круглосуточно. Есть особенности их ликвидации, заявил оператор БПЛА 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Валерий Пономарев.