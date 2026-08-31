В "Центре" рассказали об особенностях обнаружения БПЛА "Баба-яга" Боец "Центра" рассказал, почему БПЛА "Баба-яга" трудно обнаружить

Москва31 авг Вести.На добропольском направлении украинские тяжелые дроны-бомбардировщики, известные как "Баба-яга", летают круглосуточно. Есть особенности их ликвидации, заявил ИС "Вести" оператор БПЛА 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Валерий Пономарев.

За дежурство расчет может уничтожить около десяти воздушных целей, указал он.

Сложнее за самолетами охотиться, потому что они гораздо выше и у них скорость больше. БПЛА "Баба-яга" сложнее обнаружить, потому что они летят низко, сливаются с местностью сказал Пономарев

Зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" сбивают любые воздушные цели. Новая техника сканирует небо постоянно, указал заместитель командира батареи 297-й зенитно-ракетной бригады этого подразделения.