Москва22 июнВести.Украинские боевики разместили три тяжелых квадрокоптера типа "Баба-яга" на крыше одного из домов в центре Донецка для последующих атак, сообщили в Telegram-канале штаба обороны ДНР.
Под прикрытием ночного массированного налета, противник разместил три тяжелых квадрокоптера "Баба-яга" на крыше жилого здания в центре столицы [региона], для дальнейшей их активации в дневное время и удара по мирному населениюговорится в сообщении
Местные жители сообщили о "приземлении" квадрокоптеров в УФСБ России по республике. Специалисты обезвредили вражеские объекты, заключили в штабе.