Обезврежены три "Бабы-яги", которые ВСУ разместили на крыше дома в Донецке

В Донецке обезвредили спрятанные на крыше жилого дома три "Бабы-яги" ВСУ Обезврежены три "Бабы-яги", которые ВСУ разместили на крыше дома в Донецке

Москва22 июн Вести.Украинские боевики разместили три тяжелых квадрокоптера типа "Баба-яга" на крыше одного из домов в центре Донецка для последующих атак, сообщили в Telegram-канале штаба обороны ДНР.

Под прикрытием ночного массированного налета, противник разместил три тяжелых квадрокоптера "Баба-яга" на крыше жилого здания в центре столицы [региона], для дальнейшей их активации в дневное время и удара по мирному населению говорится в сообщении

Местные жители сообщили о "приземлении" квадрокоптеров в УФСБ России по республике. Специалисты обезвредили вражеские объекты, заключили в штабе.