Москва28 маяВести.Три украинских БПЛА нанесли удар по трамвайному депо в Донецке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на следственные органы.
Уточняется, что беспилотники атаковали Куйбышевский район города.
В ходе осмотра места обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, трех ударных БПЛА самолетного типа иностранного производствацитирует собеседника агентство
Эти фрагменты и осколки изымут и направят на экспертизу, чтобы определить конкретный тип и вид взрывного устройства.
При атаке были повреждены два административных здания в депо и не менее пяти трамваев – у них выбито остекление и разрушен кузов. О пострадавших сообщений не было.