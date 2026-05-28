Три дрона ВСУ атаковали трамвайное депо в Донецке Трамвайное депо в Донецке атаковано тремя украинскими БПЛА

Москва28 мая Вести.Три украинских БПЛА нанесли удар по трамвайному депо в Донецке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на следственные органы.

Уточняется, что беспилотники атаковали Куйбышевский район города.

В ходе осмотра места обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, трех ударных БПЛА самолетного типа иностранного производства цитирует собеседника агентство

Эти фрагменты и осколки изымут и направят на экспертизу, чтобы определить конкретный тип и вид взрывного устройства.

При атаке были повреждены два административных здания в депо и не менее пяти трамваев – у них выбито остекление и разрушен кузов. О пострадавших сообщений не было.