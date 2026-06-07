ВС РФ наладили ремонт украинских БПЛА "Баба-Яга" для применения против ВСУ

Мотострелки ВС РФ используют украинские дроны "Баба-Яга" против самих же ВСУ ВС РФ наладили ремонт украинских БПЛА "Баба-Яга" для применения против ВСУ

Москва7 июн Вести.Военнослужащие группировки войск "Север" наладили ремонт беспилотников R-18 ("Баба-Яга"), которые в дальнейшем применяются против украинских формирований в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что непрерывный ремонт был налажен в мастерской 79-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии группировки "Север".

На базе мастерской происходит ремонт поврежденных дронов и восстановление сбитых беспилотников противника говорится в заявлении ведомства

В дальнейшем отремонтированные БПЛА используются российскими военнослужащими для доставки грузов и сброса боевых частей на позиции противника.

Ранее штурмовик ВС РФ с позывным Вита рассказал, что в ходе операции по освобождению Воздвижевки сбил три беспилотника "Баба-Яга" и 12 FPV-дронов.