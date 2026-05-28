Боец Вита сбил три "Бабы-Яги" и 12 FPV-дронов при освобождении Воздвижевки Морпехи и мотострелки освободили ключевой населенный пункт в Запорожской области

Москва28 мая Вести.В ходе боевой работы 40-я бригады морской пехоты и 39-я бригада мотострелков группировки "Восток" освободили один из ключевых пунктов на оборонительном рубеже к западу от реки Гайчур - Воздвижевку. Штурмовик ВС РФ с позывным Вита рассказал ИС "Вести", что в ходе операции сбил три беспилотника "Баба-Яга" и 12 FPV-дронов.

Его коллега с позывным Робот поделился, что во время выполнения задачи солдаты столкнулись с хорошо подготовленным противником.

Сам штурм в городе проходил не сказать, что легко. Это был хорошо подготовленный противник. Это были не мобилизованные солдаты. Это сразу было видно. Это были необычные военнослужащие ВСУ. Это были хорошо подготовленные, я бы даже сказал спецподразделения сказал он

Командир взвода с позывным Агат, в свою очередь, отметил, что противник умело маскируется среди мирных жителей.

При разведке мы наблюдем только мирных жителей. А на самом деле там находятся противник на этой точке сообщил он

Заместитель командира штурмового отряда с позывным Мафон рассказал, что раньше в тылу сидели по два боевика, а теперь их количество выросло вдвое.

Раньше два их сидело, грубо говоря, сейчас их четыре. Вот у нас один человек бьется с четырьмя. Но своими действиями, своей подготовкой, грамотными действиями командиров он выполняет задачу сказал он

Также штурмовикам приходилось идти на хитрость и как можно более незаметно обходить огневые точки.

Хитрости проявляли тем что иногда, просачивались сквозь боевые порядки, по одному по два. Заходили с тыла, расчищали себе дорогу…. Все выявляли и сквозь боевые порядки. Опять же, тут начинали биться, отсюда начинали вести. Все внимание переводили. Одного, двух заведем, все они сидят скрытно. Замаскировались добавил Мафон

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ оттесняют ВСУ от стратегического маршрута на Запорожье. До этого здесь освободили Верхнюю Терсу.