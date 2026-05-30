Москва30 мая Вести.Старший стрелок ВС РФ, ефрейтор Владислав Котик эвакуировал сослуживца, который был ранен в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает агентство ТАСС.

Сообщается, что стрелок в составе группы выполнял боевую задачу по проведению рекогносцировки, однако во время ее выполнения группа была атакована вражескими беспилотниками.

Ефрейтор Котик, получив приказ командира на эвакуацию раненого, незамедлительно ринулся к нему, оказал медицинскую помощь и произвел эвакуацию сказано в сообщении

В ведомстве отметили, что благодаря мужеству и решительным действиям стрелка была спасена жизнь боевого товарища.

Ранее штурмовик ВС РФ с позывным Вита рассказал, что в ходе операции по освобождению одного из ключевых пунктов на оборонительном рубеже к западу от реки Гайчур – Воздвижевку сбил три беспилотника "Баба-Яга" и 12 FPV-дронов.