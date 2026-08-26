Москва26 авг Вести.Бойцы ВС РФ уничтожили точку взлета тяжелых беспилотников "Баба-Яга" на добропольском направлении с помощью информации, которую им передал украинский пленный. Об этом рассказал военнослужащий с позывным Кабан.

В беседе с РИА Новости он отметил, что после удара российских бойцов активность тяжелых беспилотников противника на этом участке фронта, по его наблюдениям, временно снизилась.

После получения от него информации о предполагаемом месте запуска тяжелых беспилотников эти данные были переданы для дальнейшего уничтожения сообщил Кабан

Ранее командир взвода снайперов с позывным Сирень рассказал, что снайперы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" уничтожили больше 15 дронов "Баба-Яга" ВСУ на харьковском направлении. Он добавил, что бойцы ВС РФ заблаговременно готовят имитации блиндажей и укрытий для привлечения тяжелых дронов.