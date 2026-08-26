Минобороны: силы ПВО за 12 часов сбили 51 украинский дрон над территорией России

ПВО России с утра сбила 51 украинский беспилотник Минобороны: силы ПВО за 12 часов сбили 51 украинский дрон над территорией России

Москва26 авг Вести.Средства противовоздушной обороны РФ с утра 26 августа уничтожили 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией страны. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени.

В Минобороны уточнили, что украинские дроны нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, а также Крыма.

Кроме того, БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что в течение прошедшей ночи ПВО ликвидировала 426 украинских беспилотников над регионами России.