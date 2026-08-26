Ночью над Россией сбили 426 украинских БПЛА МО РФ: силы ПВО за ночь сбили 426 беспилотников ВСУ

Москва26 авг Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи уничтожили 426 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.

В ночное время ПВО отработала над 16 российскими регионами. Воздушную атаку отражали с 20.00 мск 25 августа до 7.00 мск 26 августа.

Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 426 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении ведомства

Вражеские дроны уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, а также Ростовской областями.

Кроме того, воздушную атаку ВСУ отразили над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

Ранее сообщалось, что из-за налета дронов в Липецкой области погибли два человека, один из них – 14-летний ребенок.

Власти Тамбовской области сообщили о возгорании в логистическом центре компании Wildberries. Один из сотрудников получил сотрясение мозга.