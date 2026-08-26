Мужчина и подросток погибли в Липецкой области при падении БПЛА на частный дом

Два человека погибли в Липецкой области из-за атаки беспилотника Мужчина и подросток погибли в Липецкой области при падении БПЛА на частный дом

Москва26 авг Вести.Мужчина и 14-летний подросток погибли в результате падения беспилотного летательного аппарата на частный жилой дом в Липецкой области, об этом сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Игорь Артамонов.

В Липецком округе в результате падения беспилотника загорелся частный жилой дом. К сожалению, погибли два человека – мужчина и 14-летний ребенок написал чиновник

Кроме того, еще две женщины получили повреждения, они госпитализированы.

На месте происшествия находится глава округа. Работают сотрудники экстренных служб.

Других данных Артамонов не привел.