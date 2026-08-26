Москва26 авгВести.Мужчина и 14-летний подросток погибли в результате падения беспилотного летательного аппарата на частный жилой дом в Липецкой области, об этом сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Игорь Артамонов.
В Липецком округе в результате падения беспилотника загорелся частный жилой дом. К сожалению, погибли два человека – мужчина и 14-летний ребенокнаписал чиновник
Кроме того, еще две женщины получили повреждения, они госпитализированы.
На месте происшествия находится глава округа. Работают сотрудники экстренных служб.
Других данных Артамонов не привел.