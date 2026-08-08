Москва8 авгВести.В Задонске Липецкой области два человека пострадали в результате падения беспилотников минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в мессенджере MAX.
Отмечается, что мужчин 50 и 28 лет госпитализировали в медицинское учреждение. Им оказывается вся необходимая помощь.
Сегодня ночью в результате падения БПЛА в Задонске пострадали два человека. Мужчины 50 и 28 лет с ранениями доставлены в больницуговорится в публикации
В результате атаки в городе пострадали четыре частных дома, машина и линия электропередачи – энергетики уже восстанавливают сеть. Ущерб оценят после обследования территории. Жителям окажут помощь.
Еще один дрон рухнул на строящийся многоквартирный дом в Липецке. По предварительным данным, никто не пострадал.