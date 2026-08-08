В Задонске Липецкой области при падении БПЛА пострадали два человека

В Липецкой области при атаке БПЛА пострадали два человека, повреждены дома и ЛЭП В Задонске Липецкой области при падении БПЛА пострадали два человека

Москва8 авг Вести.В Задонске Липецкой области два человека пострадали в результате падения беспилотников минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в мессенджере MAX.

Отмечается, что мужчин 50 и 28 лет госпитализировали в медицинское учреждение. Им оказывается вся необходимая помощь.

Сегодня ночью в результате падения БПЛА в Задонске пострадали два человека. Мужчины 50 и 28 лет с ранениями доставлены в больницу говорится в публикации

В результате атаки в городе пострадали четыре частных дома, машина и линия электропередачи – энергетики уже восстанавливают сеть. Ущерб оценят после обследования территории. Жителям окажут помощь.

Еще один дрон рухнул на строящийся многоквартирный дом в Липецке. По предварительным данным, никто не пострадал.