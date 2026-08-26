Москва26 авгВести.Пожар произошел в логистическом центре компании Wildberries после атаки беспилотных летательных аппаратов в Котовске Тамбовской области, об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов. По предварительным данным, один человек пострадал.
В ночь на 26 августа Котовск вновь подвергся массированной террористической атаке неонацистского киевского режима. <...> В результате ударов украинских БПЛА произошел пожар на логистическом центре Wildberriesнаписал чиновник в личном канале МАХ
Находившихся на складе сотрудников компании оперативно эвакуировали. Один из них получил сотрясение мозга от взрывной волны.
Площадь возгорания составила 40 тысяч квадратных метров.
Также в результате падения беспилотника загорелся дом в одном из местных СНТ.
По данным Первышова, системы противовоздушной обороны сбили 16 БПЛА.