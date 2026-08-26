Дым от пожара на складе Wildberries в Тамбовской области идет на улицы Котовска Жителей Котовска призвали закрыть окна из-за дыма от пожара на складе WB

Москва26 авг Вести.Дым от пожара на складе Wildberries в Котовске Тамбовской области, разгоревшийся после атаки ВСУ, идет на жилые улицы, местных жителей призвали закрыть окна и ограничить передвижение по городу. Об этом сообщил мэр Алексей Плахотников.

Дым и смог быстро распространяются на город. Во избежание отравления угарным газом и продуктами горения убедительно прошу вас воздержаться от активного перемещения по городу в ближайшие два дня. Держите закрытыми окна и балконы написал градоначальник в мессенджере МАХ

Как ранее сообщил губернатор Евгений Первышов, массированная атака произошла в ночь на 26 августа, среду. Целью стал логистический центр компании. В результате, предварительно, пострадал один человек.

На месте работают оперативные и экстренные службы.