Первышов: площадь пожара в центре Wildberries в Котовске достигла 100 тыс. кв. м

Площадь пожара на логистическом центре Wildberries составила 100 000 "квадратов" Первышов: площадь пожара в центре Wildberries в Котовске достигла 100 тыс. кв. м

Москва26 авг Вести.Площадь пожара в логистическом центре Wildberries в Котовске составляет 100 тысяч квадратных метров, об этом написал в своем канале на платформе МАХ губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.

В результате ударов украинских БПЛА произошел пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания - более 100 000 кв. метров указал чиновник

Ранее речь шла о площади распространения огня в 40 тысяч "квадратов".

О воздушной атаке ВСУ на Котовск Первышов сообщил утром 26 августа. По его данным, сотрудники логистического центра были оперативно эвакуированы. При этом пострадал один человек: он получил сотрясения мозга от взрывной волны.

Кроме того, после падения дрона загорелся дом в одном из СНТ.