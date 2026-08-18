Москва18 авгВести.Пожар произошел на складе Wildberries в Богодском округе Московской области в результате попадания беспилотного летательного аппарата, об этом сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Андрей Воробьев.
Беспилотник попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка — пожар локализован. По предварительным данным, пострадавших нетнаписал чиновник утром 18 августа
Ранее Воробьев сообщил о том, что минувшей ночью Подмосковье подверглось масштабной атаке беспилотников. Было ликвидировано порядка 150 дронов в Богородском, Раменском, Павловском Посаде, Орехово-Зуево, Воскресенске, Ступино, Коломне и в Электростали.
Пострадали три человека, в том числе десятилетняя девочка.
Повреждения получили жилые постройки, объекты инфраструктуры, автомобили в Павлово-Посадском и Богородском округах, Коломне, Котельниках, Элекстростали.