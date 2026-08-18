Пожар произошел при попадании БПЛА в склад Wildberries на востоке Подмосковья

Беспилотник попал в склад Wildberries в Подмосковье, начался пожар Пожар произошел при попадании БПЛА в склад Wildberries на востоке Подмосковья

Москва18 авг Вести.Пожар произошел на складе Wildberries в Богодском округе Московской области в результате попадания беспилотного летательного аппарата, об этом сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Андрей Воробьев.

Беспилотник попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка — пожар локализован. По предварительным данным, пострадавших нет написал чиновник утром 18 августа

Ранее Воробьев сообщил о том, что минувшей ночью Подмосковье подверглось масштабной атаке беспилотников. Было ликвидировано порядка 150 дронов в Богородском, Раменском, Павловском Посаде, Орехово-Зуево, Воскресенске, Ступино, Коломне и в Электростали.

Пострадали три человека, в том числе десятилетняя девочка.

Повреждения получили жилые постройки, объекты инфраструктуры, автомобили в Павлово-Посадском и Богородском округах, Коломне, Котельниках, Элекстростали.