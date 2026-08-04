Москва4 авгВести.Украинский беспилотник нанес удар по промозне Новоселки муниципального округа Чехов Московской области, что привело к возгораниям. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в MAX.
Он уточнил, что самым крупным является возгорание на складе.
В промзоне Новоселок в результате попадания БПЛА произошло несколько возгораний. Наиболее крупное — на складе, где открытое горение уже ликвидированоговорится в сообщении
Ударом дрона также были повреждены электроподстанция и административное здание. На месте работают пожарные и сотрудники других оперативных служб.