Москва18 июлВести.В подмосковных Электростали и Ногинске, где произошли возгорания в результате атаки украинских дронов, установлен контроль за состоянием воздуха. Об этом сообщило Министерство экологии и природопользования Московской области.
На территории этих округов установлено 20 стационарных постов наблюдения за состоянием воздуха. Они проводят отборы проб по 5-8 показателям в непрерывном режиме. Превышений ПДК не зафиксировано… Кроме того, для оперативной оценки ситуации … работает передвижная лаборатория ГКУ "Мособлэкомониторинга". Он замеряет воздух по 32 показателямсказано в сообщении, опубликованном в канале министерства в мессенджере МАХ
Рано утром 18 июля украинские боевики с применением беспилотников атаковали Московскую область. Удары пришлись по территории склада Wildberries в Электростали и по нефтебазе в Ногинске, где произошло возгорание. В результате террористической агрессии погиб человек, еще 36 пострадали.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.
В прокуратуре Московской области для пострадавших открыта горячая линия.