Превышений ПДК не зафиксировано на месте атак дронов ВСУ в Подмосковье

На месте атак дронов ВСУ в Подмосковье установлен контроль за состоянием воздуха Превышений ПДК не зафиксировано на месте атак дронов ВСУ в Подмосковье

Москва18 июл Вести.В подмосковных Электростали и Ногинске, где произошли возгорания в результате атаки украинских дронов, установлен контроль за состоянием воздуха. Об этом сообщило Министерство экологии и природопользования Московской области.

На территории этих округов установлено 20 стационарных постов наблюдения за состоянием воздуха. Они проводят отборы проб по 5-8 показателям в непрерывном режиме. Превышений ПДК не зафиксировано… Кроме того, для оперативной оценки ситуации … работает передвижная лаборатория ГКУ "Мособлэкомониторинга". Он замеряет воздух по 32 показателям сказано в сообщении, опубликованном в канале министерства в мессенджере МАХ

Рано утром 18 июля украинские боевики с применением беспилотников атаковали Московскую область. Удары пришлись по территории склада Wildberries в Электростали и по нефтебазе в Ногинске, где произошло возгорание. В результате террористической агрессии погиб человек, еще 36 пострадали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.

В прокуратуре Московской области для пострадавших открыта горячая линия.