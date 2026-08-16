Москва16 авгВести.Московская область подверглась одной из самых массированных за последнее время атак украинских беспилотников. В результате террористических действий киевского режима пострадали 3 человека. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.
Враг совершил атаку ночью 16 августа. Были сбиты и подавлены 187 БПЛА — в Домодедово, Подольске, Ступино, Одинцово, Наро-Фоминске, Раменском, Чехове, Коломне, Кашире и Егорьевске.
В Подольске медицинская помощь понадобилась трем людям. Один человек получил осколочные ранения в СНТ "Лесной", еще двое пострадали в результате падения беспилотников в районе трассы М-2 и в поселке Железнодорожныйнаписал Воробьев в своем канале в мессенджере МАХ
После прилетов зафиксированы повреждения и возгорания, в том числе на складе Wildberries на территории индустриального парка "Коледино".
Все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме.