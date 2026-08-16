Три человека пострадали при массированной атаке ВСУ на Московскую область

Три жителя Подмосковья пострадали при массированной атаке ВСУ Три человека пострадали при массированной атаке ВСУ на Московскую область

Москва16 авг Вести.Московская область подверглась одной из самых массированных за последнее время атак украинских беспилотников. В результате террористических действий киевского режима пострадали 3 человека. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Враг совершил атаку ночью 16 августа. Были сбиты и подавлены 187 БПЛА — в Домодедово, Подольске, Ступино, Одинцово, Наро-Фоминске, Раменском, Чехове, Коломне, Кашире и Егорьевске.

В Подольске медицинская помощь понадобилась трем людям. Один человек получил осколочные ранения в СНТ "Лесной", еще двое пострадали в результате падения беспилотников в районе трассы М-2 и в поселке Железнодорожный написал Воробьев в своем канале в мессенджере МАХ

После прилетов зафиксированы повреждения и возгорания, в том числе на складе Wildberries на территории индустриального парка "Коледино".

Все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме.