Москва16 авгВести.Московская область подверглась одной из самых массированных за последнее время атак украинских беспилотников — было сбито и подавлено 187 БПЛА. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.
Вражеские атаки были отражены ночью 16 августа.
Силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 187 БПЛА — в Домодедово, Подольске, Ступино, Одинцово, Наро-Фоминске, Раменском, Чехове, Коломне, Кашире и Егорьевскенаписал Воробьев в своем канале в мессенджере МАХ
В результате террористических действий врага в Подольске пострадали 3 человека. Там же, на территории индустриального парка "Коледино", произошло возгорание склада Wildberries. В момент атаки сотрудники были выведены в укрытие — никто не пострадал.
В Домодедово произошло возгорание склада с медикаментами. Повреждения также зафиксированы в Кашире, где пострадало новое здание отдела полиции, и в Воскресенске, где повреждены отдельные сооружения промышленного объекта.
Все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме.