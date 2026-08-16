В Московской области при отражении массированной атаки ВСУ уничтожено 187 БПЛА

Московская область подверглась одной из самых массированных атак ВСУ В Московской области при отражении массированной атаки ВСУ уничтожено 187 БПЛА

Москва16 авг Вести.Московская область подверглась одной из самых массированных за последнее время атак украинских беспилотников — было сбито и подавлено 187 БПЛА. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Вражеские атаки были отражены ночью 16 августа.

Силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 187 БПЛА — в Домодедово, Подольске, Ступино, Одинцово, Наро-Фоминске, Раменском, Чехове, Коломне, Кашире и Егорьевске написал Воробьев в своем канале в мессенджере МАХ

В результате террористических действий врага в Подольске пострадали 3 человека. Там же, на территории индустриального парка "Коледино", произошло возгорание склада Wildberries. В момент атаки сотрудники были выведены в укрытие — никто не пострадал.

В Домодедово произошло возгорание склада с медикаментами. Повреждения также зафиксированы в Кашире, где пострадало новое здание отдела полиции, и в Воскресенске, где повреждены отдельные сооружения промышленного объекта.

Все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме.