Собянин: с 8 по 15 августа в сторону Московского региона летели 1743 БПЛА

За неделю на Московский регион летело 1743 украинских БПЛА Собянин: с 8 по 15 августа в сторону Московского региона летели 1743 БПЛА

Москва15 авг Вести.Украина за прошедшие 7 дней направляла в сторону Московского региона 1743 беспилотных летательных аппарата. Эти данные привел мэр Москвы Сергей Собянин.

Подобная информация приведена за период с 8 по 15 августа.

В сторону Московского региона летели 1743 БПЛА написал Собянин в своем канале в MAX

Столичный градоначальник подчеркнул, что большая часть летевшей на Москву и область ударной техники была нейтрализована на дальних подступах.

Непосредственно на подлете к Москве сбиты 123 единицы БПЛА.