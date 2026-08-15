Москва15 авгВести.Украина за прошедшие 7 дней направляла в сторону Московского региона 1743 беспилотных летательных аппарата. Эти данные привел мэр Москвы Сергей Собянин.
Подобная информация приведена за период с 8 по 15 августа.
В сторону Московского региона летели 1743 БПЛАнаписал Собянин в своем канале в MAX
Столичный градоначальник подчеркнул, что большая часть летевшей на Москву и область ударной техники была нейтрализована на дальних подступах.
Непосредственно на подлете к Москве сбиты 123 единицы БПЛА.