Москва16 авг Вести.Московский регион пытались атаковать 600 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в период с вечера субботы, 15 августа, до 6.30 мск воскресенья, 16 августа. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

В период со вчерашнего вечера по 6.30 утра сегодня в сторону Московского региона летели 600 БПЛА, из них 201 беспилотник уничтожен в Московском регионе. На местах падения обломков работают экстренные службы уточнил столичный градоначальник в своем канале в мессенджере MAX

Ранее ночью и утром 16 августа Собянин сообщил об уничтожении 132 вражеских БПЛА, которые были направлены на Москву. В результате массированной воздушной атаки пострадали трое человек в районе МКАД.