Москва16 авгВести.В Москве в результате массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пострадали трое человек. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Три человека в районе МКАД пострадали, им оказывается вся необходимая помощь. На месте падения обломков работают специалисты экстренных службуточнил градоначальник в своем канале в мессенджере MAX
В то же время мэр Москвы обратил внимание, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ сбили еще девять беспилотников, атаковавших столицу. Таким образом число уничтоженных на подлете к Москве БПЛА увеличилось до 132-х единиц.
Ранее 16 августа Собянин сообщал о ликвидации 123 украинских БПЛА, летевших к Москве.