Собянин: трое человек пострадали при атаке БПЛА в районе МКАД

Трое человек пострадали при атаке БПЛА в Москве в районе МКАД Собянин: трое человек пострадали при атаке БПЛА в районе МКАД

Москва16 авг Вести.В Москве в результате массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пострадали трое человек. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Три человека в районе МКАД пострадали, им оказывается вся необходимая помощь. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб уточнил градоначальник в своем канале в мессенджере MAX

В то же время мэр Москвы обратил внимание, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ сбили еще девять беспилотников, атаковавших столицу. Таким образом число уничтоженных на подлете к Москве БПЛА увеличилось до 132-х единиц.

Ранее 16 августа Собянин сообщал о ликвидации 123 украинских БПЛА, летевших к Москве.