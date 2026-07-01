Москва1 июлВести.В Московской области были ликвидированы шесть беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
С разницей в две минуты столичный градоначальник опубликовал в своем канале в MAX посты, в которых Собянин проинформировал об отражении двух атак. В общей сложности было уничтожено 6 беспилотников ВСУ.
На местах падения обломков сбитой ударной техники Украины работают специалисты экстренных служб.
Эти случаи ликвидации украинских БПЛА стали первыми за 1 июля.