На подлете к Москве уничтожено 6 украинских беспилотников Собянин сообщил об уничтожении шести БПЛА, летевших на Москву

Москва1 июл Вести.В Московской области были ликвидированы шесть беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

С разницей в две минуты столичный градоначальник опубликовал в своем канале в MAX посты, в которых Собянин проинформировал об отражении двух атак. В общей сложности было уничтожено 6 беспилотников ВСУ.

На местах падения обломков сбитой ударной техники Украины работают специалисты экстренных служб.

Эти случаи ликвидации украинских БПЛА стали первыми за 1 июля.