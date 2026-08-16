Возгорание на складе Wildberries произошло в Коледино при атаке дронов ВСУ

Возгорание на складе WB произошло в Коледино при атаке украинских БПЛА Возгорание на складе Wildberries произошло в Коледино при атаке дронов ВСУ

Москва16 авг Вести.Московская область подверглась одной из самых массированных за последнее время атак украинских беспилотников. В результате попадания украинских беспилотников в Коледино произошло возгорание на складе Wildberries. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

В Подольске в результате попадания БПЛА произошло возгорание склада компании Wildberries на территории индустриального парка "Коледино". В момент атаки сотрудники были выведены в укрытие — никто из них не пострадал написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Ко всему прочему, в Домодедово произошло возгорание склада с медикаментами. Предварительно, никто не пострадал.

Ночью 16 августа украинские боевики с применением 187 БПЛА атаковали Московскую область. В результате террористических действий врага медицинская помощь понадобилась 3 мирным жителям. В Кашире и Воскресенске повреждены новое здание отдела полиции и отдельные сооружения промышленного объекта.

Все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме.