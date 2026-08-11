В Воронежской области возник пожар на двух складах после атаки дронов

Пожар на одном из складов Wildberries в Воронежской области локализован В Воронежской области возник пожар на двух складах после атаки дронов

Москва11 авг Вести.Пожар, вспыхнувший после атаки украинских БПЛА, на одном из складов Wildberries под Воронежем локализован, на другом складе тушение огня продолжается. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев.

Враг нанес удары ночью 11 августа. Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили 15 украинских беспилотников.

Тогда же пресс-служба WB сообщала, что на логистических объектах в Воронежской области провели эвакуации.

[В Новоусманском] районе в результате падения БПЛА возникли возгорания на двух складах крупной компании. На одном объекте возгорание локализовано на площади 16 тыс. кв. м, на другом идёт тушение пожара на 20 тыс. кв. м. На месте находятся оперативные службы написал Гусев в своем канале в мессенджере МАХ

В результате террористической агрессии ВСУ погиб мирный житель, еще двое получили ранения.

На всей территории Воронежской области сохраняется опасность атаки БПЛА.