На одном из складов под Воронежем потушили пожар, вспыхнувший после атаки БПЛА

Потушен пожар, вспыхнувший после атаки БПЛА на одном из складов под Воронежем На одном из складов под Воронежем потушили пожар, вспыхнувший после атаки БПЛА

Москва11 авг Вести.На одном из складов в Воронежской области потушили крупный пожар, на другом — борьба с огнем продолжается. Об этом сообщил губернатор региона Алекандр Гусев.

Возгорание на одном из складов под Воронежем, произошедшее вследствие удара БПЛА, ликвидировано на площади 16 тыс. кв. м. На втором объекте борьба с огнем продолжается. К настоящему моменту пожар локализован на площади 75 тыс. кв. м написал Гусев в своем канале в мессенджере МАХ

ВСУ атаковали регион ночью 11 августа. Тогда же пресс-служба Wildberries сообщала, что на логистических объектах в Воронежской области провели эвакуации.