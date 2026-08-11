Москва11 авгВести.На одном из складов в Воронежской области потушили крупный пожар, на другом — борьба с огнем продолжается. Об этом сообщил губернатор региона Алекандр Гусев.
Возгорание на одном из складов под Воронежем, произошедшее вследствие удара БПЛА, ликвидировано на площади 16 тыс. кв. м. На втором объекте борьба с огнем продолжается. К настоящему моменту пожар локализован на площади 75 тыс. кв. мнаписал Гусев в своем канале в мессенджере МАХ
ВСУ атаковали регион ночью 11 августа. Тогда же пресс-служба Wildberries сообщала, что на логистических объектах в Воронежской области провели эвакуации.