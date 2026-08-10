Трубы отопления и газопровод повреждены после ударов ВСУ по Воронежской области

Трубы отопления и газопровод повреждены в Воронежской области после атаки ВСУ Трубы отопления и газопровод повреждены после ударов ВСУ по Воронежской области

Москва10 авг Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 11 украинских беспилотников над Воронежской областью, в результате вражеских атак зафиксирован ряд повреждений. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Противник ударил ночью 10 августа.

Над семью районами Воронежской области … уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет написал Гусев в своем канале в мессенджере МАХ

В результате падения обломков БПЛА в одном из районов произошло возгорание хозяйственной постройки, также повреждены 3 частных дома, трубы отопления и заборы.

В другом муниципалитете повреждены еще 9 частных домов — в двух из них ремонта потребует газопровод. Также повреждены три автомобиля и трактор.

Еще в одном районе после падения БПЛА повреждено остекление на двух этажах дома. Обследование мест падений и оценка ущерба будет продолжаться.

В Воронежской области сохраняется опасность атаки БПЛА.