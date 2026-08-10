Москва10 авгВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 11 украинских беспилотников над Воронежской областью, в результате вражеских атак зафиксирован ряд повреждений. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Противник ударил ночью 10 августа.
Над семью районами Воронежской области … уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нетнаписал Гусев в своем канале в мессенджере МАХ
В результате падения обломков БПЛА в одном из районов произошло возгорание хозяйственной постройки, также повреждены 3 частных дома, трубы отопления и заборы.
В другом муниципалитете повреждены еще 9 частных домов — в двух из них ремонта потребует газопровод. Также повреждены три автомобиля и трактор.
Еще в одном районе после падения БПЛА повреждено остекление на двух этажах дома. Обследование мест падений и оценка ущерба будет продолжаться.
В Воронежской области сохраняется опасность атаки БПЛА.