Гусев: при атаке БПЛА на Воронежскую область никто не пострадал Над Воронежской областью уничтожены 20 БПЛА

Москва20 мая Вести.Средства противовоздушной обороны ночью 20 мая уничтожили в небе над Воронежской областью 20 украинских беспилотников, никто не пострадал. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Александр Гусев.

По его данным, в результате падения обломков были поврежден частный дом.

Минувшей ночью дежурными силами ПВО над двумя городами и четырьмя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 20 беспилотных летательных аппаратов сказано в сообщении

Гусев добавил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.