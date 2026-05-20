Москва20 маяВести.Средства противовоздушной обороны ночью 20 мая уничтожили в небе над Воронежской областью 20 украинских беспилотников, никто не пострадал. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Александр Гусев.
По его данным, в результате падения обломков были поврежден частный дом.
Минувшей ночью дежурными силами ПВО над двумя городами и четырьмя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 20 беспилотных летательных аппаратовсказано в сообщении
Гусев добавил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.