Москва14 авгВести.Стена складского помещения Wildberries повреждена в Тверской области при отражении атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Королев.
Вражеские атаки были отражены ночью 14 августа.
В результате … отражения атаки вражеских БПЛА обломками … повреждена стена складского помещения "Вайлдберриз" в Калининском округенаписал Королев в своем канале в мессенджере МАХ
В результате инцидента возникло задымление, которое удалось оперативно ликвидировать.
Сотрудники предприятия не пострадали.
На месте работают экстренные службы для обеспечения дальнейшей безопасности объекта.