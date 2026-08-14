Москва14 авгВести.Стена складского помещения Wildberries повреждена в Тверской области при отражении атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Королев.

Вражеские атаки были отражены ночью 14 августа.

В результате … отражения атаки вражеских БПЛА обломками … повреждена стена складского помещения "Вайлдберриз" в Калининском округе

написал Королев в своем канале в мессенджере МАХ

В результате инцидента возникло задымление, которое удалось оперативно ликвидировать.

Сотрудники предприятия не пострадали.

На месте работают экстренные службы для обеспечения дальнейшей безопасности объекта.