В Тверской области обломок дрона повредил склад Wildberries в поселке Эммаусс

В Тверской области при отражении атаки БПЛА пострадал склад Wildberries В Тверской области обломок дрона повредил склад Wildberries в поселке Эммаусс

Москва4 авг Вести.Минувшей ночью в поселке Эммаусс Калининского округа Тверской области во время отражения атаки беспилотников обломок одного из БПЛА повредил стену складского помещения компании Wildberries. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Королев в мессенджере MAX.

При отражении атаки БПЛА сегодня ночью обломком беспилотника частично повреждена стена складского помещения "Вайлдберриз" в поселке Эммаусс Калининского округа написал Виталий Королев

Отмечается, что в результате ЧП никто из сотрудников склада не пострадал.

В настоящее время на месте работают экстренные службы. Специалисты принимают меры для защиты объекта и предотвращения возможных угроз.