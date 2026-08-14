Москва14 авгВести.Товары в логистическом комплексе Wildberries в Тверской области не пострадали после того, как регион подвергся атаке украинских беспилотниокв. Об этом сообщила пресс-служба RWB (объединенная компания Wildberries & Russ).
Ранее в этот день губернатор Тверской области Виталий Королев заявил, что стена складского помещения Wildberries повреждена при отражении атаки дронов ВСУ.
Незначительные повреждения [получил] логистический комплекс … Обломки задели стену здания. Последствия оперативно ликвидированы … Товары не пострадалиговорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале RWB
Там также добавили, что на объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.