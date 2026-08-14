После атаки БПЛА товары на складе Wildberries в Тверской области не пострадали

После атаки БПЛА товары на складе WB в Тверской области не пострадали После атаки БПЛА товары на складе Wildberries в Тверской области не пострадали

Москва14 авг Вести.Товары в логистическом комплексе Wildberries в Тверской области не пострадали после того, как регион подвергся атаке украинских беспилотниокв. Об этом сообщила пресс-служба RWB (объединенная компания Wildberries & Russ).

Ранее в этот день губернатор Тверской области Виталий Королев заявил, что стена складского помещения Wildberries повреждена при отражении атаки дронов ВСУ.

Незначительные повреждения [получил] логистический комплекс … Обломки задели стену здания. Последствия оперативно ликвидированы … Товары не пострадали говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале RWB

Там также добавили, что на объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.