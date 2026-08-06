В Тверской области при падении обломков дрона поврежден фасад склада Wildberries

В Тверской области обломки БПЛА повредили склад Wildberries - пострадавших нет В Тверской области при падении обломков дрона поврежден фасад склада Wildberries

Москва6 авг Вести.В Тверской области военные расчеты ПВО вели отражение атаки украинских дронов. Обломки одного из аппаратов задели фасад складского комплекса Wildberries - повреждения оказались незначительными. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Королев в мессенджере MAX.

Сегодня силы ПВО отражали атаку вражеских БПЛА над нашим регионом. В результате падения обломков беспилотника незначительно поврежден фасад логистического комплекса "Вайлдберриз" написал Виталий Королев

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

В Калининском округе фрагменты беспилотника повредили несколько хозяйственных построек в садоводческом товариществе. Жители также не пострадали.