Москва6 авгВести.В Тверской области военные расчеты ПВО вели отражение атаки украинских дронов. Обломки одного из аппаратов задели фасад складского комплекса Wildberries - повреждения оказались незначительными. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Королев в мессенджере MAX.
Сегодня силы ПВО отражали атаку вражеских БПЛА над нашим регионом. В результате падения обломков беспилотника незначительно поврежден фасад логистического комплекса "Вайлдберриз"написал Виталий Королев
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
В Калининском округе фрагменты беспилотника повредили несколько хозяйственных построек в садоводческом товариществе. Жители также не пострадали.