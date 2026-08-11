RWB: товары на атакованных складах Wildberries под Воронежем в основном уцелели RWB: товары на атакованных складах WB под Воронежем преимущественно уцелели

Москва11 авг Вести.Товары на логистических объектах Wildberries в Воронежской области, которые подверглись атаке вражеских БПЛА, преимущественно не пострадали. Об этом сообщила пресс-служба RWB (объединенная компания Wildberries & Russ).

Возгорание, возникшее вследствие атаки на логистические объекты компании в Воронежской области, ликвидировано. На месте продолжают работу пожарные расчеты … Товары преимущественно не пострадали говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы.

Отмечается, что прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты.

ВСУ атаковали Воронежскую область с применением беспилотников ночью 11 августа. Тогда же пресс-служба Wildberries сообщала, что на логистических объектах региона провели эвакуации. Позднее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что возгорание на одном из складов ликвидировано на площади 16 тыс. кв. м; на втором объекте пожар удалось локализовать на 75 тыс. кв. м.