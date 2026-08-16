Москва16 авгВести.Wildberries перестроила логистические цепочки после массированной атаки украинских беспилотников на Подмосковье, в результате которой на складе в Коледино возникло возгорание. Об этом сообщила пресс-служба RWB (объединенная компания Wildberries & Russ).
Незадолго до этого стало известно, что в Подольске в результате попадания украинского БПЛА произошло возгорание склада Wildberries на территории парка "Коледино". В момент атаки сотрудники были эвакуированы — никто не пострадал. В настоящее время на месте работают пожарные расчеты.
Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектахговорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале RWB
Ночью 16 августа украинские боевики с применением 187 БПЛА атаковали Московскую область. В результате террористической агрессии погиб человек, еще 3 пострадали. В нескольких муниципалитетах были зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры и возгорания.