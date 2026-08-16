WB перестроила логистические цепочки после атаки дронов ВСУ на Подмосковье Wildberries перестроила логистические цепочки после атаки БПЛА на Подмосковье

Москва16 авг Вести.Wildberries перестроила логистические цепочки после массированной атаки украинских беспилотников на Подмосковье, в результате которой на складе в Коледино возникло возгорание. Об этом сообщила пресс-служба RWB (объединенная компания Wildberries & Russ).

Незадолго до этого стало известно, что в Подольске в результате попадания украинского БПЛА произошло возгорание склада Wildberries на территории парка "Коледино". В момент атаки сотрудники были эвакуированы — никто не пострадал. В настоящее время на месте работают пожарные расчеты.

Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале RWB

Ночью 16 августа украинские боевики с применением 187 БПЛА атаковали Московскую область. В результате террористической агрессии погиб человек, еще 3 пострадали. В нескольких муниципалитетах были зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры и возгорания.