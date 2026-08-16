Пенсионер погиб в подмосковном Раменском после массированной атаки ВСУ В подмосковном Раменском 83-летний мужчина погиб после массированной атаки ВСУ

Москва16 авг Вести.В Раменском 83-летний мирный житель погиб в результате массированной атаки украинских беспилотников на Московскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

В Раменском муниципальном округе погиб 83-летний мужчина. Беспилотник упал на территорию частного дома. Мои искренние соболезнования родным и близким написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В результате террористических действий в Подольске пострадали 3 человека: в Климовске у водителя грузовика ранение кисти; в СНТ "Лесной" у мужчины осколочные ранения, у жительницы поселка Железнодорожный ранение плеча. Их жизни ничего не угрожает, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Ночью 16 августа украинские боевики с применением 187 БПЛА атаковали Московскую область. В Подольске, помимо пожара на складе Wildberries, повреждены частный дом в СНТ "Лесной", в Климовске — легковушка, в коттеджном поселке "Матвеевское" — ЛЭП. В Домодедово произошло возгорание склада с медикаментами, повреждены несколько жилых домов: в одном из них загорелся балкон, в других повреждены стена и окна. Также пострадали два частных дома и крыша ТЦ. В Чехове повреждены частный дом в поселке Мещерское и здание церковной школы в деревне Якшино. В Ступино разрушена баня.

Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий атаки.