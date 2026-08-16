Склад WB в Коледино, загоревшийся после атаки БПЛА, тушат 14 автоцистерн Склад Wildberries в Коледино, загоревшийся после атаки ВСУ, тушат 14 автоцистерн

Москва16 авг Вести.Склад Wildberries в подмосковном Коледино, загоревшийся после атаки украинских беспилотников, тушат 14 автоцистерн и 56 спасателей. Об этом рассказал глава Подольска Григорий Артамонов.

Пожарные подразделения тушат возгорание на территории "Вайлдберриз". Привлечены 14 автоцистерн и 56 человек личного состава … Пожар на складе "Мистраль" полностью потушен. Без пострадавших написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Отмечается, что в результате отражения атак была также повреждена воздушная линия электропередачи, из-за чего произошло отключение электроснабжения в деревнях Матвеевское, Лопаткино, Александровка, СНТ "Ветеран", СНТ "Фронтовик", СНТ "Романцево", СНТ "Радуга", а также в поселке Лесные Поляны (котельная). Аварийная бригада уже приступила к восстановительным работам.

Ночью 16 августа украинские боевики с применением 187 БПЛА атаковали Московскую область. В результате агрессии погиб человек, еще 3 пострадали. Артамонов отметил, что двое из них находятся в Подольской областной клинической больнице, один от госпитализации отказался.

В Коледино загорелся склад WB, в Домодедово — склад с медикаментами. По словам главы Домодедово, также зафиксировано обрушение одного из складов. В нескольких муниципалитетах зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры, в том числе многоквартирных и частных домов.

В прокуратуре Московской области для граждан открыта горячая линия.