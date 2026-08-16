Москва16 авгВести.Горячая линия открыта для граждан после массированной атаки украинских беспилотников на Московскую область. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре работает горячая линия: тел. +7-916-240-31-28 … Городские прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией, координируют взаимодействие с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления с целью оказания всесторонней помощи пострадавшим гражданамговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Ночью 16 августа украинские боевики с применением 187 БПЛА атаковали Московскую область. В результате террористической агрессии погиб человек, еще 3 пострадали. В Коледино загорелся склад WB, в Домодедово — склад с медикаментами. В нескольких муниципалитетах также зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры, в том числе многоквартирных и частных домов.
В прокуратуре добавили, что точно число погибших и пострадавших еще устанавливается.