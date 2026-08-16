Горячая линия открыта после массированной атаки украинских БПЛА на Подмосковье

Горячая линия открыта после массированной атаки ВСУ на Московскую область Горячая линия открыта после массированной атаки украинских БПЛА на Подмосковье

Москва16 авг Вести.Горячая линия открыта для граждан после массированной атаки украинских беспилотников на Московскую область. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре работает горячая линия: тел. +7-916-240-31-28 … Городские прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией, координируют взаимодействие с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления с целью оказания всесторонней помощи пострадавшим гражданам говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Ночью 16 августа украинские боевики с применением 187 БПЛА атаковали Московскую область. В результате террористической агрессии погиб человек, еще 3 пострадали. В Коледино загорелся склад WB, в Домодедово — склад с медикаментами. В нескольких муниципалитетах также зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры, в том числе многоквартирных и частных домов.

В прокуратуре добавили, что точно число погибших и пострадавших еще устанавливается.