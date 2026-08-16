Горячая линия открыта после массированной атаки дронов ВСУ на Ростовскую область

Горячая линия открыта после массированной атаки ВСУ на Ростовскую область Горячая линия открыта после массированной атаки дронов ВСУ на Ростовскую область

Москва16 авг Вести.Горячая линия для граждан открыта после ночной массированной атаки украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей региона. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания ... помощи. Для оперативного приема жалоб граждан и оказания правовой помощи ... организована горячая линия по телефону 8-863-210-55-99 говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Ночью 16 августа украинские боевики с применением более 150 беспилотников и ракет ударили по Ростовской области. В результате террористических действий погибли 3 мирных жителя, один пострадал. Также зафиксирован ряд повреждений.