Более 150 БПЛА и ракет сбито в Ростовской области в ходе отражения атаки ВСУ

Более 150 вражеских БПЛА и ракет уничтожено в Ростовской области Более 150 БПЛА и ракет сбито в Ростовской области в ходе отражения атаки ВСУ

Москва16 авг Вести.Российские военнослужащие обнаружили и уничтожили более 150 БПЛА и ракет в ходе отражения массированной атаки украинских боевиков на Ростовскую область. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.

Вражеские атаки были отражены ночью 16 августа.

В ходе отражения массированной вражеской атаки было уничтожено более 150 БПЛА и ракет в трех городах и 9 районах: Каменске-Шахтинском, Гуково, Донецке, Каменском, Константиновском, Миллеровском, Матвеево-Курганском, Чертковском, Шолоховском, Цимлянском, Тарасовском и Верхнедонском. Сейчас специалисты уточняют последствия на земле написал Слюсарь в своем канале в мессенджере МАХ

В результате террористических действий ВСУ погибли три мирных жителя, один пострадавший был с травмами доставлен в больницу.

Также после прилетов зафиксированы повреждения и возгорания в Каменске, Старой Станице, Волченском, Каменском, Донецке.

Информация о последствиях атаки будет уточняться.