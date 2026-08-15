Москва15 авг Вести.Российские военнослужащие уничтожили около десятка украинских беспилотников в Ростоской области, в результате вражеской агрессии повреждены линии электропередачи. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.

Отака противника была отражена ночью 15 августа.

Уничтожено около десятка БПЛА и ракет в трех районах: Чертковском, Миллеровском и Верхнедонском … В Миллеровском районе между хуторами Хмызов и Закосьнов в поле повреждены линии электропередачи. Из-за этого без энергоснабжения остались около тысячи жителей семи хуторов