Москва15 авгВести.Российские военнослужащие уничтожили около десятка украинских беспилотников в Ростоской области, в результате вражеской агрессии повреждены линии электропередачи. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.
Отака противника была отражена ночью 15 августа.
Уничтожено около десятка БПЛА и ракет в трех районах: Чертковском, Миллеровском и Верхнедонском … В Миллеровском районе между хуторами Хмызов и Закосьнов в поле повреждены линии электропередачи. Из-за этого без энергоснабжения остались около тысячи жителей семи хуторовнаписал Слюсарь в своем канале в мессенджере МАХ
Специалисты экстренных служб работают на месте.
Данные о последствиях уточняются.