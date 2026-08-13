Около 90 БПЛА сбито в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки ВСУ

Около 90 БПЛА сбито в Ростовской области в ходе отражения атаки ВСУ Около 90 БПЛА сбито в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки ВСУ

Москва13 авг Вести.Около 90 беспилотников сбито в небе над Ростовской областью в ходе отражения воздушной атаки противника. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Вражеские атаки были отражены ночью 13 августа.

Уничтожено около девяти десятков БПЛА в восьми районах - Миллеровском, Азовском, Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском, Мясниковском, Тарасовском и Чертковском написал Слюсарь в своем канале в мессенджере МАХ

По уточненной информации, в результате падения обломков возгорания сухой растительности произошли в хуторе Нижняя Ковалева Красносулинского района и во дворе школы в хуторе Волченском Каменского района, повреждены несколько окон в здании самой школы. Все пожары были оперативно ликвидированы.

Данные о последствиях ночной атаки будут уточняться.

На всей территории Ростовской области сохраняется угроза беспилотной опасности.