Три мирных жителя погибли, один пострадал при атаках ВСУ на Ростовскую область

Три человека погибли, один пострадал при атаках ВСУ на Ростовскую область Три мирных жителя погибли, один пострадал при атаках ВСУ на Ростовскую область

Москва16 авг Вести.Три мирных жителя погибли, еще один с ранениями доставлен в больницу в результате атак украинских боевиков на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Ночью 16 августа враг с применением более 150 беспилотников и ракет ударил по Каменск-Шахтинскому, Гуково, Донецку, а также Каменскому, Константиновскому, Миллеровскому, Матвеево-Курганскому, Чертковскому, Шолоховскому, Цимлянскому, Тарасовскому и Верхнедонскому районах.

Три человека погибли, еще один получил ранения и доставлен в больницу. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Мои глубокие соболезнования семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшему написал Слюсарь в своем канале в мессенджере МАХ

В Каменске повреждены несколько зданий, выбиты стекла в многоквартирном доме и в здании ж/д вокзала. В хуторе Старая Станица повреждено птицеводческое предприятие; возле хутора Волченский загорелась стерня, пожар потушен на площади 1 300 кв.м. В Каменском лесничестве пожар тушат в двух лесных кварталах на площади 0,02 га. В Донецке разрушены крыша и электропроводка в частном доме.

Иная информация о последствиях уточняется.