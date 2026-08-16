Москва16 авгВести.Три мирных жителя погибли, еще один с ранениями доставлен в больницу в результате атак украинских боевиков на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Ночью 16 августа враг с применением более 150 беспилотников и ракет ударил по Каменск-Шахтинскому, Гуково, Донецку, а также Каменскому, Константиновскому, Миллеровскому, Матвеево-Курганскому, Чертковскому, Шолоховскому, Цимлянскому, Тарасовскому и Верхнедонскому районах.
Три человека погибли, еще один получил ранения и доставлен в больницу. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Мои глубокие соболезнования семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшемунаписал Слюсарь в своем канале в мессенджере МАХ
В Каменске повреждены несколько зданий, выбиты стекла в многоквартирном доме и в здании ж/д вокзала. В хуторе Старая Станица повреждено птицеводческое предприятие; возле хутора Волченский загорелась стерня, пожар потушен на площади 1 300 кв.м. В Каменском лесничестве пожар тушат в двух лесных кварталах на площади 0,02 га. В Донецке разрушены крыша и электропроводка в частном доме.
Иная информация о последствиях уточняется.