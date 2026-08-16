До 5 выросло число погибших при массированной атаке ВСУ на Ростовскую область

До 5 выросло число погибших в результате атаки ВСУ на Ростовскую область До 5 выросло число погибших при массированной атаке ВСУ на Ростовскую область

Москва16 авг Вести.До 5 выросло число мирных граждан, погибших в результате массированной атаки украинских боевиков на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Ранее сообщалось о 3 погибших и одном пострадавшем.

Количество жертв вражеской ночной атаки возросло: обнаружены погибшими еще 2 человека. Их нашли спасатели. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Семьям будет оказана помощь написал Слюсарь в своем канале в мессенджере МАХ

По словам губернатора, в Каменске-Шахтинском повреждено больше всего гражданских домов, а также административные здания.

В настоящее время во всех районах области, которые подверглись атаке, продолжаются работы по ликвидации последствий и оценке ущерба. Жителям оказываем всю необходимую помощь.

Для граждан в прокуратуре Ростовской области открыта горячая линия.