Москва16 авгВести.До 5 выросло число мирных граждан, погибших в результате массированной атаки украинских боевиков на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Ранее сообщалось о 3 погибших и одном пострадавшем.
Количество жертв вражеской ночной атаки возросло: обнаружены погибшими еще 2 человека. Их нашли спасатели. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Семьям будет оказана помощьнаписал Слюсарь в своем канале в мессенджере МАХ
По словам губернатора, в Каменске-Шахтинском повреждено больше всего гражданских домов, а также административные здания.
В настоящее время во всех районах области, которые подверглись атаке, продолжаются работы по ликвидации последствий и оценке ущерба. Жителям оказываем всю необходимую помощь.
Для граждан в прокуратуре Ростовской области открыта горячая линия.