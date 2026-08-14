Горячая линия открыта после ракетного обстрела Брянска со стороны ВСУ

Горячая линия открыта после ракетного обстрела ВСУ Брянска Горячая линия открыта после ракетного обстрела Брянска со стороны ВСУ

Москва14 авг Вести.Горячая линия открыта для граждан после ракетного обстрела Брянска со стороны украинских боевиков. Об этом сообщила прокуратура Брянской области.

Незадолго до этого стало известно, что ВСУ ракетами атаковали жилой дом в Советском районе Брянска. В результате террористических действий один мирный житель погиб, еще 6 пострадали. В доме возник пожар, в настоящее время его тушат.

Прокуратура области контролирует соблюдение прав пострадавших. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи … Для оперативного приема обращений и оказания правовой помощи в прокуратуре продолжает работу горячая линия: тел. +7(962)138-15-15 говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

На место происшествия выехал прокурор Брянской области.